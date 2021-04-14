Работники попавшего под санкции белорусского санатория вышли на протест в Литве

Работники санатория «Беларусь», попавшего под санкции Евросоюза, вышли на акцию протеста перед зданием МИД Литвы в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.

Они развернули плакат со словами «Министр, не отбирайте работу у 400 человек!». Представители коллектива намерены передать властям 6 тысяч подписей, которые были собраны в поддержку санатория.

Директор лечебно-оздоровительного учреждения Илья Епифанов заявил, что из-за действий литовского МИД не может выплатить сотрудникам зарплату за январь.

Санаторий расположен в курортном городе Друскининкай. В декабре работающий в Литве Swedbank заморозил счет санатория как собственности Белоруссии, ссылаясь на санкции ЕС.

Страны Прибалтики первыми ввели санкции против официального Минска, обвиняя власти в фальсификации президентских выборов и репрессиях против протестующих.