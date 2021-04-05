Литва отреагировала на просьбу Тихановской переименовать Белоруссию

Литва отреагировала на просьбу официально переименовать Белоруссию. С инициативой о переименовании выступила бывший кандидат в президенты соседней страны Светлана Тихановская, сообщает Delfi.

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Вопрос рассматривала временная политическая подкомиссия по языку при Государственной комиссии по литовскому языку.

В январе Тихановская предлагала изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». В языковую комиссию обращался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Подкомиссия решила не менять название, поскольку оно образовано по правилам языка. В случае необходимости можно рассмотреть вариант заменить его на Gudija.

В январе власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело.