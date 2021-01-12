В Литве отреагировали на предложение переименовать Белоруссию

Литва назвала условие для переименования Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

После встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской министр указал, что такое возможно только при согласии Самой Белоруссии. «Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос», — сказал он.

11 января Тихановская заявила, что литовским властям следует изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». Согласно заявлению, такой шаг мог бы послужить знаком уважения суверенитета Беларуси, а также поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа.

Ранее в тот же день власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело, сообщил председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис. «В данный момент Сакартвело (по-литовски Sakartvelas) является официальным названием», — отметил он. 21 декабря 2020 года комиссия исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija.

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа отказался считать белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства. По его словам, Лукашенко нельзя называть легитимным президентом, поскольку в стране нет свободных демократических выборов.