Латвия отказалась переименовывать Грузию

Власти Латвии отказались официально переименовывать Грузию по примеру Литвы. Об этом 15 февраля сообщает «Sputnik Латвия» со ссылкой на МИД страны.

В январе министерство направило запрос в Центр госязыка, в котором имеется подкомиссия топонимов. МИД полагает, что вопрос о названии страны не является политическим, поэтому решило получить экспертную оценку лингвистов. Специалисты сообщили, что слово Gruzija существует в латышском языке как минимум 130 лет. Менять его основания нет, заключили дипломаты.

Ранее власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело.

После этого бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Вильнюс изменить официальное название ее родины с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил, что если Белоруссия выразит такое пожелание, литовские власти «с удовольствием обсудят этот вопрос».