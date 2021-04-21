Раскрыта повестка переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко раскрыла повестку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным, которые состоятся в четверг, 22 апреля, в Москве. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным пресс-службы, Путин и Лукашенко намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, в частности, торгово-экономическую политику и интеграцию в рамках Союзного государства.

Отмечается, что лидеры двух стран также подробно остановятся на проблемах распространения коронавируса, восстановления транспортного сообщения, международной повестки и ситуации в регионе.

Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в российской столице 16 апреля. Тогда он заявил, что «это будет такая серьезная встреча». Последний раз главы государств встречались 22 февраля в Красной Поляне. Они обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией.