Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что мероприятие, предположительно, состоится 22 апреля. По его словам, «о графике работы по многим вопросам» они с Путиным договорились накануне в ходе телефонного разговора.

«Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — заключил белорусский лидер.

15 апреля президенты России и Белоруссии поговорили по телефону и обсудили двустороннюю повестку. В частности, была затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Как уточнили на сайте Кремля, по итогам разговора был «выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Красной Поляне. На переговорах главы государств обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.