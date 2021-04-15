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Путин поговорил с Лукашенко

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 15 апреля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, была затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования.

Предыдущий разговор Путина с Лукашенко состоялся 2 апреля. Тогда лидеры двух стран обменялись «теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии», говорится в сообщении.

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