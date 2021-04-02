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Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Западом

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Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко
Кадр: БЕЛТА

Белоруссия готова к диалогу с Западом, но есть условия, заявил председатель палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято», — заявил Андрейченко, выступая на открытии сессии нижней палаты парламента.

По его словам, белорусские парламентарии открыты к диалогу и готовы взаимодействовать в любом формате.

Ранее 2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов и предложил углубить интеграцию в рамках Союзного государства.

До этого Лукашенко отверг возможность вступления Белоруссии в состав России. Он заявил, что белорусы живут «в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией. «И мы — суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сказал он.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

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