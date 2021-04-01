Белорусский политолог оскорбил Лукашенко и экстренно покинул Россию

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец экстренно покинул Россию после возбуждения уголовного дела в Белоруссии об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Об этом эксперт сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он был вынужден изменить текущие планы и перебраться в более безопасное место.

«Новое жизненное испытание показало, что у меня много друзей. Спасибо всем за поддержку и помощь! Такие "приключения" придают сил и энергии!» — написал Болкунец.

26 марта Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что Болкунец обвиняется в «публичном оскорблении президента» по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса. Вскоре политолог отметил, что не боится возможного преследования.

В августе Болкунец дал интервью «Ленте.ру», в котором он оценил шансы Лукашенко остаться у власти. «Единственным легальным и реальным способом добиться смены власти является проведение новых выборов... Один из вариантов — это добровольная отставка Лукашенко с передачей полномочий премьер-министру (по Конституции Белоруссии). И дальше, в соответствии с законом, в течение 70 дней необходимо провести новые президентские выборы. Это реальный механизм передачи власти. Какие бы советы оппозиция не создавала — это все детский сад», — сказал он.

Дмитрий Болкунец — экономист, политолог и эксперт в сфере российско-белорусских отношений. Он родился в городе Слоним. Окончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, магистратуру Белорусского государственного экономического университета, получил степень магистра в Европейском гуманитарном университете, учился в аспирантуре Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В последнее время Болкунец работал аналитиком Института развития интеграционных процессов при Академии внешней торговли России.