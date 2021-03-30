Лукашенко высказался о заставляющей его проводить реформы России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России «подкидывают» недостоверную информация о том, что российские власти якобы заставляют его проводить конституционную реформу. Видеозапись доступна в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, белорусские власти занимаются вопросом обновления законодательства «давным-давно».

«Эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, какой он будет диктатор и авторитарный руководитель (...). Для перераспределения полномочий Конституцию даже менять не надо. Нет-нет... Мы ее изменим, а то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет», — сказал он.

Лукашенко добавил, что это «полная чепуха», потому что решать будет белорусский народ.

Ранее 30 марта Лукашенко высказался против «размывания» полномочий президента в процессе проведения конституционной реформы. Несмотря на то, что до этого он обещал передать 70-80 процентов полномочий парламенту, правительству и другим структурам.

О начале работы Конституционной комиссии, которая сформирует предложения по внесению поправок в основной закон, Лукашенко объявил 15 марта. Он анонсировал референдум по принятию новой Конституции Белоруссии и пообещал, что после проведения реформы покинет пост президента.