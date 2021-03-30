Лукашенко заявил об опасности исчезновения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности исчезновения страны, если в ходе конституционной реформы не удастся сохранить сильную президентскую власть, передает БЕЛТА.

«Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что, если мы "растворим" будущего президента — не меня это касается, имеются в виду полномочия прежде всего — стране не бывать. Она исчезнет», — заявил он.

Ранее Лукашенко обещал передать 70-80 процентов полномочий главы государства парламенту, правительству и другим структурам. Он объяснял это тем, что народ и общество «замкнулись на президенте и его полномочиях».

Начало работы Конституционной комиссии Лукашенко анонсировал 15 марта. В стране планируется провести референдум по принятию новой версии основного закона. После проведения реформы Лукашенко обещал покинуть пост президента.