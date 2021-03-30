Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против «размывания» полномочий главы государства в процессе проведения конституционной реформы. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

По его словам, при распределении полномочий во главу угла необходимо ставить незыблемые приоритеты — «комфорт и благосостояние населения».

«Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность — ключевой аспект», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой, чтобы в итоге прийти к «выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями».

Ранее Лукашенко обещал передать 70-80 процентов полномочий президента парламенту, правительству и другим структурам. «Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях», — пояснил он.

О начале работы Конституционной комиссии, которая сформирует предложения по внесению поправок в основной закон, Лукашенко объявил 15 марта. Он анонсировал референдум по принятию новой Конституции Белоруссии и пообещал, что после проведения реформы покинет пост президента.