Тихановская призвала Россию поддержать ее переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила Францию и Германию за поддержку своей инициативы начать переговоры оппозиции с белорусской властью. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

Она призвала Россию также выбрать конструктивный подход к вопросу разрешения внутриполитического кризиса в Белоруссии и поддержать инициативу переговоров с президентом Александром Лукашенко.

«К сожалению, пока российская поддержка позволяла Лукашенко незаконно удерживать власть вопреки воле народа. Мы продолжаем настаивать, чтобы переговоры начались как можно скорее, а выборы были проведены в 2021 году. На этой неделе мы продолжим консультации с международными партнерами и призываем Россию присоединиться к этому обсуждению», — заявил советник оппозиционного политика Франтишек Вечерко.

30 марта президент России Владимир Путин пообщался в формате видеоконференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, они обсудили политический кризис в Белоруссии и урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.