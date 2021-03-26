Лукашенко пообещал не давать спуску радикальной оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с предотвращенными терактами заявил, что радикальной оппозиции в стране спуску не будет. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному», — прокомментировал он информацию правоохранителей о готовившихся в стране терактах.

По его словам, сценарий прошедших акций протеста в этот раз не был мирным. По словам Лукашенко, правоохранители это понимали. Как и то, что ответственность за любые провокации на улицах постарались бы возложить на нынешнюю власть, сказал он.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании злоумышленника, планировавшего устроить взрывы в Минске и в воинской части в Печах.

18 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

До этого Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.