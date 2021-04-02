Лукашенко предложил Путину углубить интеграцию Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов. В своем поздравлении он пожаловался на то, что обе страны подвергаются беспрецедентному внешнему давлению, передает РИА Новости.

В связи с этим Лукашенко предложил углубить интеграцию в рамках Союзного государства.

«В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе», — заявил Лукашенко.

По его словам, в углублении интеграции «на основе принципов равенства и независимости двух государств» заинтересованы «как россияне, так и белорусы». Он отметил, что в 2020 году «мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность».

Ранее Лукашенко отверг возможность вступления Белоруссии в состав России. Он заявил, что белорусы живут «в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией. «И мы — суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сказал он.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.