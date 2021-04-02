Россия
 
Последние новости
Зеленский и Байден обсудили обострение в Донбассе
Московские полицейские обложили вьетнамцев данью и получили сроки
В «Газпроме» засомневались в зеленой энергетике
Показаны внутренности самого дорогого смарфтона Xiaomi
Ребенок с зафиксированной впервые в истории уникальной аномалией родился в Ираке
Россиянка избивала шлангом и кочергой приемную дочь за четверки
Сбежавший из «Ахмата» африканец объяснился
Русская мошенница вышла из тюрьмы в США и снова угодила под стражу
Коля Череп возглавил российский город после обвинения прежнего мэра в коррупции
Спецслужбы Польши прояснили ситуацию с флотом в зоне «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поговорил с Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 2 апреля.

Лидеры двух стран обменялись «теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии», говорится в сообщении.

Стороны выразили настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских отношений. В частности, Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия между странами в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В поздравительной телеграмме, которую ранее президент РФ направил белорусскому лидеру в честь Дня единения народов двух стран, отмечается, что что 25 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. С тех пор, по словам президента РФ, многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей.

Лукашенко тоже поздравил Путина с праздничным днем и предложил углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Также белорусский лидер пожаловался на то, что оба государства подвергаются беспрецедентному внешнему давлению.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названный Лукашенко возможным преемником Караев рассказал о своих амбициях
Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Западом
Путин направил Лукашенко телеграмму