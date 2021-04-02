Путин поговорил с Лукашенко

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 2 апреля.

Лидеры двух стран обменялись «теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии», говорится в сообщении.

Стороны выразили настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских отношений. В частности, Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия между странами в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В поздравительной телеграмме, которую ранее президент РФ направил белорусскому лидеру в честь Дня единения народов двух стран, отмечается, что что 25 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. С тех пор, по словам президента РФ, многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей.

Лукашенко тоже поздравил Путина с праздничным днем и предложил углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Также белорусский лидер пожаловался на то, что оба государства подвергаются беспрецедентному внешнему давлению.