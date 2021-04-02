Названный Лукашенко возможным преемником Караев рассказал о своих амбициях

Помощник президента Белоруссии в Гродненской области Юрий Караев, который был назван Александром Лукашенко возможным преемником, рассказал о своих политических планах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Конечно же нет», — сказал Караев, отвечая на вопрос белорусского журналиста, есть ли у него президентские амбиции.

19 марта Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть кандидаты. Среди достойных преемников он назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.

Одновременно бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выразила надежду на проведение новых президентских выборы в стране в 2021 году.

Затрагивая тему преемников, Лукашенко неоднократно заявлял, что его сыновья президентами не будут.

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, после чего был распределен в Белоруссию. С 2012 по 2019 год он занимал должность заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войскам Белоруссии, после чего возглавил ведомство. В июне 2020 года Лукашенко назначил Караева своим советником по Гродненской области.

Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Белоруссии. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.