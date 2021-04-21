Кремль раскрыл детали встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой

Александром Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля. Детали встречи двух лидеров раскрыла пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Президенты обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества, а также работу в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию Путин прокомментировал план госпереворота в Белоруссии и устранения Лукашенко. По его словам, можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии, но «планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком».

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 16 апреля. Тогда он заявил, что «это будет такая серьезная встреча».

Предыдущий раз лидеры двух стран встречались 22 февраля в Красной Поляне. На переговорах главы государств обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.