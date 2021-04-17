Лукашенко анонсировал самое важное решение на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал принятие важного решения за время своего пребывания на вышестоящем посту фразой «только через мой труп». Об этом сообщает агентство БелТА в субботу, 17 апреля.

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«Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — сказал Лукашенко.

О каком именно решении идет речь, он не уточнил. По его словам, это будет, скорее всего, декрет президента. «Даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится», — подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, официальную победу на которых одержал действующий президент. Изначального митингующие требовали отставки руководства страны и проведения честных выборов, но после силового подавления демонстраций к ним добавилось требование наказания виновных в насилии над демонстрантами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах.

Лукашенко считает, что к протестным акциям причастные западные силы. В марте он заявил, что не даст спуску радикальной оппозиции.