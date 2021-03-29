Лукашенко заявил о «переформатировании протеста» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вести диалог с белорусским обществом, но жестко реагировать на попытки «браться за оружие» против действующей власти, передает БЕЛТА.

По его словам, сейчас в республике наблюдается «переформатирование протеста», из-за чего граждане «боятся выходить на улицы». «Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках», — заявил Лукашенко.

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Он добавил, что белорусской власти рано или поздно придется «разговаривать» с обществом, при этом не допуская к диалогу тех, кто использует силовые методы борьбы и «привозит сюда взрывчатку». «С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать... Поймут они нас или нет, услышат или нет — это их дело», — подчеркнул политик.

Лукашенко неоднократно обвинял белорусскую оппозицию в намерении устраивать теракты и нападения. В свою очередь, спецслужбы республики утверждали, что получали доказательства о причастности участников протестных акций к перевозке оружия и взрывчатки. При этом с начала политического кризиса в стране ни одного случая применения боевого оружия демонстрантами зафиксировано не было.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.