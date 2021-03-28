Белорусов разрешат увольнять за призывы к забастовкам

Работодателям в Белоруссии разрешать увольнять работников за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Принять соответствующие изменения в законодательство планируется в ближайшее время, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов, сообщает ТАСС.

В эфире телеканала «Беларусь-1» Рахманов указал на распространенную «тематику так называемых незаконных забастовок», притом, что «в случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло». «Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия», — сказал он.

В этой связи предлагается ввести «дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — пояснил Рахманов.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.