Появилось видео первых задержаний на акции оппозиции в Минске

В Минске на несогласованной властями протестной акции оппозиции начались задержания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя милиции города Наталью Ганусевич.

Она сообщила, что задержаны несколько человек из-за участия в незаконных акциях. Представитель милиции также подчеркнула, что все противоправные действия будут пресечены.

Издание TUT.BY опубликовало видео первых задержаний в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что на улице Академии наук три силовика несут мужчину в автозак. На следующем видео уже двое сотрудников правоохранительных органов Белоруссии ведут под руки задержанного человека.

Ранее сообщалось, что в Минск начали стягивать военную технику. Колонна из бронированных автомобилей, БТР, водометов, автозаков выдвинулась с базы ОМОН и внутренних войск МВД, находящихся на восточной окраине города.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.