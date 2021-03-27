В Минск начали стягивать военную технику перед акцией оппозиции

В Минск перед анонсированной и несогласованной властями акцией оппозиции начали стягивать военную технику. Об этом пишет РИА Новости.

Колонна из бронированных автомобилей, БТР, водометов, автозаков выдвинулась с базы ОМОН и внутренних войск МВД, находящихся на восточной окраине города.

На площади рядом с резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко уже находится личный состав силовиков.

Ранее, 26 марта, сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии задержали более 200 человек, участвовавших в несогласованных акциях протеста, которые прошли в четверг, 25 марта.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.