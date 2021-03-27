В Белоруссии раскрыли содержание песни после отстранения от «Евровидения»

Лидер группы «Галасы Зместа» Дмитрий Бутаков раскрыл содержание песни, которую отправили на музыкальный конкурс «Евровидение» вместо не допущенного организаторами трека «Я научу тебя». Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам музыканта, новая песня для состязания была про «зайчика, лисичку, домашних курочек». «Это песня-басня. Написана была специально», — пояснил он, добавив, что ее смысл очень очевиден. После того, как первую песню не приняли на конкурс, коллектив написал сразу две композиции, которые стали ответом на ситуацию. «Мы не писали песню для того, чтобы попасть на конкурс "Евровидение"», — сказал лидер группы.

Несмотря на отстранение Минска от состязания, группа довольна своим участием в национальном отборе. Участники «Галасы Зместа» не планировали ехать в Роттердам, тем более в условиях пандемии и карантинных мер, а хотели узнать отношение к своему творчеству. В итоге число фанатов группы увеличилось, и музыканты получают поддержку от них. Солист отметил, что вряд ли группа будет в последующие годы участвовать в отборе на конкурс.

26 марта Белоруссия выбрала новую песню для конкурса. Позднее организаторы конкурса отстранили Минск от участия в соревновании, поскольку новая песня тоже не соответствует правилам конкурса.

11 марта организаторы «Евровидения» отказались принять песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии. Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.