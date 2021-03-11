Организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от Белоруссии

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отказались принимать песню от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает ТАСС.

Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Ранее стало известно, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты «Галасы ЗМеста» решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. При этом год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.