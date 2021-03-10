От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН

От Белоруссии на музыкальный конкурс «Евровидение» поедут участники КВН, создавшие группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает Super.

Уточняется, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. Они записали несколько песен, в том числе композицию «Евромечта», в которой есть следующие строки: «Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать».

Год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти. В Белтелерадиокомпании случившееся отказались признавать цензурой, заявив, что группа VAL «потеряла совесть».

В феврале депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении». По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.