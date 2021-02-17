Белоруссию предложили отстранить от участия в «Евровидении»

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать международном вокальном состязании «Евровидение». Об этом сообщается на сайте парламентария.

По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.

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Карлсбро намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним. Депутат отметила, что «Евровидение» является конкурсом, который призван объединить европейские страны. Однако государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, который внесен в санкционный список Евросоюза, не может принимать участие в состязании.

Новый, третий пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.