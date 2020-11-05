Команда КВН из Белоруссии выступила на тему протестов и сорвала аплодисменты

Команда КВН «Дети Тьюринга» из Белоруссии выступила на тему протестов в стране на фестивале «Голосящий КиВиН» и сорвала аплодисменты. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале КВН.

В конце сценки участник команды несколько раз попытался обратиться к зрителям, однако громко игравшая музыка мешала ему говорить. Тогда он подошел к проигрывателю и поднял тонарм, затем наступила тишина.

«Многим может показаться, что наше выступление было недостаточно музыкальным. Но это впечатление обманчиво. Дело в том, что все оно было про музыку», — начал свою речь участник. Он рассказал, что сначала белорусы сами выбрали и поставили пластинку и в какой-то момент «даже перестали ее замечать».

«Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента: белорусы меняют пластинку», — сказал после этого участник команды КВН, после чего в зале раздались аплодисменты.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов.