В КВН отреагировали на угрозу закрытия Высшей лиги

В пресс-службе «Клуба веселых и находчивых» прокомментировали новость о том, что компания «КВН-ВЛ» (организатор Высшей лиги КВН) будет закрыта из-за низкой прибыли. Об этом сообщает ТАСС.

Представители КВН заявили, что ликвидация фирмы-организатора никак не повлияет на дальнейшую деятельность телепроекта, поэтому ее закрытие не угрожает будущему клуба.

«Это обычная процедура ликвидации юридического лица. В период пандемии, когда действовал запрет на проведение массовых мероприятий, нам пришлось, как и всем, перенести съемки, но сейчас мы вернулись к нашему обычному графику, сегодня началась подготовка к Кубку мэра Москвы», — отреагировали на новость в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ликвидация «КВН-ВЛ» может привести к закрытию Высшей лиги клуба. Журналисты Telegram-канала Mash предположили, что в будущем КВН может «переродиться во что-то другое», поскольку у ведущего Александра Маслякова есть права на торговый знак.