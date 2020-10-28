Член жюри оценил слова Гудкова о смерти КВН

Телеведущий, постоянный член жюри Высшей лиги КВН Валдис Пельш оценил слова комика, в прошлом капитана команды КВН Александра Гудкова о том, что юмористический проект умер из-за популярности интернет-шоу. Он дал комментарий радиостанции «Говорит Москва».

«Честно, совершенно не имеющая смысла дискуссия. Заявлять о том, что КВН умер, что программа "Что было дальше" умерла с таким же успехом, можно сказать», — отметил он. По словам Пельша, слова Гудкова нужно понимать без отрыва от контекста.

Ведущий пояснил, что хочет посмотреть интервью комика целиком, чтобы понять, что именно тот имел в виду. «То, что вы говорите, немножечко странно в силу того, что Гудков квнщик бывший и знает, сколько проходит времени с момента шутки до выхода в эфир», — добавил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в интервью на шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» Александр Гудков констатировал смерть КВН. По его словам, со временем YouTube «стал королем всего» и юмористическое телевидение не смогло выдержать конкуренции с интернетом, в котором шутки происходят за секунды и реакция на них следует крайне быстро.

37-летний Александр Гудков был капитаном команды КВН «Федор Двинятин». В настоящее время является одним из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, а также ведет собственный интернет-проект — YouTube-канал «Чикен Карри». Самое популярное шоу — Comment Out с ведущим Владимиром Маркони. Годовой доход Гудкова от рекламы в роликах журнал Forbes оценил в 1,13 миллиона долларов.