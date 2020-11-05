Гусман отреагировал на информацию о закрытии Высшей лиги КВН

Режиссер и телеведущий, постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман отреагировал на информацию о закрытии Высшей лиги из-за отсутствия прибыли. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он объяснил, что действия не связаны с отменой проекта.

«Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет. Это просто оптимизация работы», — отметил Гусман. По его словам, о ситуации с управляющей компанией ведется «долгий и непростой» разговор.

Ведущий заверил, что «Клуб веселых и находчивых» продолжит работу. Еще один член жюри, телеведущий и актер Леонид Ярмольник, сообщил «Говорит Москва», что информация о закрытии — глупость.

Ранее сообщалось, что компанию «КВН-ВЛ», которая занимается организацией Высшей лиги КВН, планируют закрыть из-за отсутствия прибыли. По данным журналистов, рейтинги «Клуба веселых и находчивых» падали еще до пандемии коронавируса, а из-за нее ситуация привела к срыву телепоказов.

В пресс-службе «Клуба веселых и находчивых» сообщали, что ликвидация фирмы-организатора никак не повлияет на дальнейшую деятельность телепроекта. Действия они назвали «обычной процедурой ликвидации юридического лица».