Белорусская группа оценила отстранение от участия в «Евровидении»

Лидер группы «Галасы Зместа» Дмитрий Бутаков прокомментировал отстранение Белоруссии от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Музыкант указал, что решение организаторов состязания не стало для него неожиданностью, так как они «в последнее время очень стандартно действуют». Он также углядел в вердикте «Евровидения» двойные стандарты, так как ранее в конкурсе участвовали песни с «конкретным политическим содержанием». Бутаков обратил внимание и на то, как быстро проверили песню — всего за пару дней.

Ранее глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что суть претензий Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне не разъяснена. Союз не указал «на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой». По словам Эйсмонта, решение организаторов конкурса политически мотивировано.

26 марта Белоруссия выбрала новую песню для конкурса. Позднее организаторы конкурса отстранили Минск от участия в соревновании, поскольку новая песня тоже не соответствует правилам конкурса.

11 марта организаторы «Евровидения» отказались принять песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии. Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.