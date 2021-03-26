Белоруссия выбрала новую песню для «Евровидения»

Белоруссия выбрала новую песню для музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава Белтелерадиокомпании, вскоре композицию направят организаторам фестиваля. Других подробностей о новом треке не приводится.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

В тот момент лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может вообще отказаться от участия в «Евровидении». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни. После этого участники из «Галасы ЗМеста» подготовили две новые композиции.