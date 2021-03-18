Белоруссия решила сменить песню для «Евровидения»

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», готовит новую песню. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт.

Он указал, что медиахолдинг «предложил группе предоставить какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите еще одну песню-миллионник», — добавил он. При этом Эйсмонт отметил, что не видит в выбранной ранее композиции какого-либо политического подтекста.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Лидер группы Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может отказаться от участия в «Евровидении». Национальная телерадиокомпания Белоруссии начала переговоры с организаторами конкурса.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни.