Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении»

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отстранили Белоруссию от участия в соревновании в мае, сообщает ТАСС.

Представители конкурса заявили, что представленная страной песня не соответствует правилам конкурса. Организаторы пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Позднее 26 марта Белоруссия выбрала новую песню для конкурса. Как рассказал глава Белтелерадиокомпании, вскоре композицию направят организаторам фестиваля. Других подробностей о новом треке не сообщалось.

Песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.