В Белоруссии отреагировали на отстранения от участия в «Евровидении»

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отреагировал в беседе с РИА Новости на отстранение Белоруссии от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

По его словам, суть претензий Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне не разъяснена. Он рассказал, что ЕВС официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника.

«Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо», — сказал он, добавив, что ЕВС не указал «на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой».

Также Эйсмонт заявил, что решение организаторов конкурса политически мотивировано.

26 марта Белоруссия выбрала новую песню для конкурса. Глава Белтелерадиокомпании рассказал, что вскоре композицию направят организаторам фестиваля. Других подробностей о новом треке не сообщалось. Позднее сообщалось, что организаторы конкурса отстранили Белоруссию от участия в соревновании, поскольку представленная страной песня не соответствует правилам конкурса. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.