Белорусским журналистам захотели предоставлять госзащиту

Белорусских журналистов хотят включить в закон о государственной защите. Данная мера позволит при необходимости выделять сотрудникам СМИ телохранителей. Об этом заявили в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов рассказал, что, согласно проектной редакции в закон о государственной защите, по решению министра внутренних мер журналистам также будут предоставлять и другие меры защиты, чтобы сберечь их здоровье и имущество от любых посягательств. Он объяснил, что это довольно широкий спектр возможных мероприятий, в том числе легендирование их данных и изменение внешности.

Отмечается, что сейчас в Белоруссии под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных органов и надзорных органов, сотрудники органа госохраны, а также их близкие.

Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии отчитались о результатах массовых обысков у правозащитных организаций и редакций ряда медиаресурсов. Оперативные мероприятия проводились по линии Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В МВД Белоруссии подозревают, что под прикрытием правозащитной и журналистской деятельности финансировались уличные акции протеста.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.