В Белоруссии начались массовые обыски у журналистов и правозащитников

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов начали проводить массовые обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Они санкционированы Генеральной прокуратурой. Обыски проходят рамках расследования уголовного дела по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса Белоруссии.

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Уточняется, что следственные мероприятия проводят сотрудники Министерства внутренних дел Белоруссии. Цель — «установить обстоятельства финансирования протестной деятельности в организациях, позиционирующих себя как правозащитные».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали ряд бывших и действующих банкиров, а также совладельца Туровского молочного комбината Игоря Чернявского. Все они связаны с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом, который покинул страну в январе.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.