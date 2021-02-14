Белорусская милиция поймала лыжников и разоблачила тайный протест

Белорусские милиционеры разоблачили тайный протест, задержав группу из двух десятков лыжников. Об этом сообщает портал TUT.by со ссылкой на МВД республики.

Спортсменов-любителей поймали в районе поселка Молодечно. Ранее в милицию поступила жалоба в связи с предстоящим сбором от местного филиала «Минскэнерго». «Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП», — говорится в сообщении ведомства.

Прибыв на место, сотрудники милиции установили, что под видом массового катания на лыжах проходит несанкционированный протестный митинг с использованием бело-красно-белых флагов, зонтиков и другой запрещенной символики. Двое мужчин оказали сопротивление, у одного из них зафиксировали алкогольное опьянение.

Все участники незаконного схода были доставлены в райотдел МВД для административного разбирательства. Некоторые из них уже были замечены ранее на несанкционированных акциях.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента 9 августа 2020 года, на которых Лукашенко одержал победу с результатом более 80 процентов голосов. Недовольные требуют его отставки и считают итоги голосования поддельными, они также настаивают на прекращении насилия со стороны силовиков и на привлечении к ответственности тех, кто жестоко избивал и пытал задержанных.