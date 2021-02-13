В Минске задержали россиянина за помощь протестующим

В Минске задержали россиянина за изготовление протестной атрибутики. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

«Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Белоруссии ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова», — рассказала она о незаконной помощи протестующим.

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Чемоданова уточнила, что оба мужчины — работники частной типографии.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.