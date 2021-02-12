Лукашенко опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране нет ни одного политического заключенного, сообщает «Интерфакс».

Свое замечание он сделал после выступления одного из спикеров во Всебелорусском народном собрании, поднявшего вопрос о проведении в стране широкой политической амнистии. Лукашенко ответил, что в Уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи. «У нас не было и нет никаких политических заключенных», — заявил белорусский лидер, опровергая наличие арестованных за политические взгляды в стране.

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По данным белорусского правозащитного центра «Весна», фигурантами уголовных дел после массовых протестов в стране стали более 770 человек, в их числе есть журналисты, правозащитники и известные общественные деятели. Центр признал 240 из них политическими заключенными.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками. Десятки людей были приговорены к тюремному заключению.