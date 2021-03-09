Глава КГБ Белоруссии рассказал о предотвращении терактов против чиновников

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о предотвращении в стране терактов в отношении объектов государственных ведомств и некоторых чиновников. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По словам Тертеля, планируемые террористические акты могли смертельно угрожать большому количеству людей. «К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем», — сказал он. Глава КГБ заверил, что ведомство принимает соответствующие меры.

Кроме того, на территории страны были обнаружены тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов. «Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», — отметил Тертель.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам стало известно о трех сценариях протестов, планируемых в стране весной. При этом он подчеркнул, что пик протестов в стране пройден. Однако, по его словам, «заграничные центры» радикализируются и предпринимают попытки возобновить протесты.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.