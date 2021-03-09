️Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых протестов

️Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам стало известно о трех сценариях протестов, планируемых в стране весной. Его слова передает агентство БелТА.

Как уточнил Тертель, речь идет о периоде 25-27 марта. По его словам, оппозиционеры разработали несколько сценариев протестов. Согласно одному из них, планировалось подать заявку на проведение так называемого дня воли, собрать людей на площади Якуба Коласа, после чего довести дело до столкновений с правоохранителями.

Второй сценарий подразумевает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске с последующим сбором людей на несанкционированную акцию и провокациями, рассказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости. По третьему сценарию, информационная манипуляция и призывы к участию в акциях будут ориентированы на домовые чаты и координаторов.

Тертель добавил, что на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны иностранных партнеров. Оно связано с санкционной политикой и «некоторыми другими вещами».

Ранее Тертель заявил, что пик протестов в стране пройден. Однако, по его словам, «заграничные центры» радикализируются и предпринимают попытки возобновить протесты.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



