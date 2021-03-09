Бывший СССР
 
Последние новости
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»
Стерлинг ответил на обвинения в притворстве в бою с Яном
Псаки заступилась за собаку Байдена
Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальным
В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в Белоруссии
Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной
В партии Медведчука прокомментировали его допрос СБУ по делу о госизмене
Вдова застреленного в Турции российского посла отреагировала на приговор убийцам
Новости партнеров
Прослушать новость

️Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых протестов

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Тертель
Иван Тертель
Фото: БелТА / РИА Новости

️Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам стало известно о трех сценариях протестов, планируемых в стране весной. Его слова передает агентство БелТА.

Как уточнил Тертель, речь идет о периоде 25-27 марта. По его словам, оппозиционеры разработали несколько сценариев протестов. Согласно одному из них, планировалось подать заявку на проведение так называемого дня воли, собрать людей на площади Якуба Коласа, после чего довести дело до столкновений с правоохранителями.

Второй сценарий подразумевает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске с последующим сбором людей на несанкционированную акцию и провокациями, рассказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости. По третьему сценарию, информационная манипуляция и призывы к участию в акциях будут ориентированы на домовые чаты и координаторов.

Тертель добавил, что на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны иностранных партнеров. Оно связано с санкционной политикой и «некоторыми другими вещами».

Ранее Тертель заявил, что пик протестов в стране пройден. Однако, по его словам, «заграничные центры» радикализируются и предпринимают попытки возобновить протесты.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Председатель КГБ предупредил о готовящейся оппозицией провокации на 25 марта
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
Глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0128 января

«Запачкал кровью всю машину»

Испанец поехал на войну в Карабах, чудом выжил под обстрелом и понял, почему армяне проиграли
16:39 5 марта

Лукашенко назвал основную цель оппозиции и вспомнил о рухнувшей Украине

16:22 5 марта

Лукашенко сообщил о найденном в Белоруссии арсенале с тротилом

16:12 5 марта

На Украине назвали цену платной прививки от коронавируса

Бывший СССР00:0225 января

«Не мы лезем в их постель»

Эстонцы долго боролись за легализацию гей-браков. Как им помешала коррупция чиновников?
15:34 5 марта

В Раде назвали блокировку оппозиционных каналов «зеленым фашизмом»

15:02 5 марта

Украина понадеялась на ускоренное вступление в НАТО

15:07 5 марта

Украина обвинила ДНР и ЛНР в провокациях с целью сорвать перемирие

Бывший СССР00:0122 января

Мир в конце тоннеля

Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
14:45 5 марта

Во Львове избили музыкантов из-за русского и призвали насиловать «московских сук»

14:17 5 марта

Лукашенко рассказал о судьбе белорусов в случае «настоящей диктатуры»

13:43 5 марта

Мэр Таллина выступил за использование российской вакцины от коронавируса

Россия
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла
Мальчик в России скатился с горки и умер в сугробе
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»
Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
Все материалы
Мир
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Появились подробности суда по делу об убийстве российского посла в Турции
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Российские власти заверили в невозможности дефицита
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Совкомбанк выдал второй транш ESG-кредита на строительство АЭС в Турции
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Все материалы
Силовые структуры
Выданный Польшей российский киллер пошел под суд за убийство авторитета
«Она притягивала людей как магнит»
Как легендарная советская разведчица вербовала офицеров гестапо и добывала атомные секреты США
Составлен рейтинг регионов России по уровню коррупции
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Названы профессии-лидеры по мелким взяткам
«Надо идти на фронт, а то война без нас кончится»
Как советский артиллерист стал лучшим истребителем «Тигров» и получил награды от Рузвельта и Сталина
Павел Буре выступит в суде по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
«Выучи чертовы правила!»
Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать довела сына до истерики проколотым вилкой языком
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Мясников назвал приводящие к раку болезни зубов
Группа захвата
Как в мире противостоят огромным технологическим компаниям, захватившим контроль над пользователями
Google, Telegram и TikTok пригрозили крупными штрафами в России
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
На картах Google увидели огромный скелет возле упавшего мотоциклиста
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Рыбаки нашли мертвую акулу с шипом ската-хвостокола между глаз
Женщина нашла отправленное 26 лет назад послание в бутылке
Невеста долго плакала во время ритуала и умерла
Неудачливые рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей
Все материалы
Skoda представила удлиненную Octavia Pro
Автомобильный квиз №4
Викторина для тех, кто не видит жизни без руля и педалей
Lexus оснастил кроссовер RX двигателем V8
Безумный тюнинг автомобилей Toyota
Camry, Supra, RAV4 и другие модели не избежали радикальной прокачки
Стало известно, в каких городах России самые вежливые водители
Самые продаваемые и любимые кроссоверы россиян
Какие кроссоверы и внедорожники покупали в России в феврале
Audi раскрыла салон Q4 e-tron
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы