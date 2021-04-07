Тихановская снова предложила Лукашенко переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз предложила президенту Белоруссии Александру Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса, который сложился в республике после президентских выборов 2020 года. Сообщение об этом появилось на ее официальном сайте.

По словам политика, представители ее офиса готовы говорить о стабилизации ситуации как непосредственно с президентом, так и с его представителями и посредниками. «Мы готовы принимать участие в консультациях без предварительных условий, так как считаем важным, чтобы решения сторонами принимались с пониманием реальных позиций и возможностей», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Целью переговоров с официальным Минском Тихановская назвала реформирование политической системы, выработку принципов и механизмов национального диалога и проведение новых президентских выборов. При этом лидер оппозиции отмечает, что разрешить политический кризис в республике без вмешательства извне сейчас не представляется возможным. «Сохранение стабильности в регионе требует формирование широкой международной коалиции», — заключила политик.

Ранее Тихановская обратилась к лидерам международных организаций и некоторых государств за поддержкой Координационного совета белорусской оппозиции. Она утверждает, что его члены подвергаются давлению и репрессиям, против многих возбуждают дела о финансировании терроризма.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года: согласно официальным результатам, президент республики Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.