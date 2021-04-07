Белоруса арестовали на месяц за написанную на стене цитату из молитвы

В Белоруссии суд на месяц арестовал жителя Бреста за то, что он написал на стене дома цитату из молитвы «Отче наш» — «Но избави нас от лукавого». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В конце февраля суд признал Андрея Левонюка виновным в административном правонарушении, однако затем было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение сооружений и порча имущества».

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По версии обвинения, Левонюк сделал надпись красным баллончиком на фасаде одного из домов, тем самым выразив недовольство результатами президентских выборов и действиями правоохранительных органов по борьбе с массовыми беспорядками. На сайте прокуратуры надпись назвали циничной.

Подсудимый признал, что написал на фасаде дома цитату из молитвы, но отверг обвинения в порче имущества. По его словам, на здании уже были другие надписи и рисунки, так что его все равно пришлось бы перекрашивать. Суд согласился с требованиями обвинения и назначил Левонюку месяц ареста.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.