В Белоруссии захотели приравнять журналистов к участникам митингов

В Национальное собрание Белоруссии поступил законопроект, приравнивающий освещающих несанкционированные акции протеста журналистов к его участникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадия Давыдько.

По его словам, в случае, если законопроект будет принят, идущий в колонне протестующих или скандирующий лозунги журналист будет расцениваться правоохранителями как участник протеста. «А не когда журналист сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило», — пояснил Давыдько.

Он подчеркнул, что даже просто присутствующий на массовом мероприятии сотрудник прессы после нововведения будет «приравниваться к участнику акции, которая нарушает законодательство». При этом депутат добавил, что критерии для привлечения журналиста к ответственности будут «четко прописаны» в законодательстве.

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Ранее белорусские силовики отчитались о проведении массовых обысков у журналистов и правозащитников. Руководство страны, в свою очередь, не раз упрекало независимую прессу в финансировании протестных акций. По схожим обвинениям многие журналисты были отправлены в СИЗО, несколько человек получили реальные сроки за свою деятельность.

В частности, 18 февраля белорусский суд приговорил журналисток телеканала «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам колонии за стрим с одной из протестных акций. Приобщенные к делу вещественные доказательства — ежедневники, наклейки, техника и жилеты с надписью «Пресса» — были конфискованы и уничтожены.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых президент республики Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.