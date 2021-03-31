В Белоруссии против учителя возбудили дело о клевете на Лукашенко

Митинг в Свислочи, 20 августа 2020 год

В Белоруссии прокуратура возбудила уголовное дело против учителя средней школы в городе Свислочь Гродненской области за клевету в отношении президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

По данным надзорного ведомства, 56-летний педагог 20 августа прошлого года на центральной площади «умышленно высказал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства личные измышления, соединенные с его обвинением в особо тяжком преступлении».

Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

20 августа в Свислочи проходил митинг с участием около 50 человек. Граждане собирали подписи под требованием опубликовать протоколы всех избирательных комиссий.

В Белоруссии почти восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.