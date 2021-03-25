На главу Союза поляков Белоруссии завели дело о реабилитации нацизма

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело на главу Союза поляков Анжелику Борис, сообщает в четверг, 25 марта, «Интерфакс — Запад».

Дело против Борис и иных лиц возбуждено по части 3 статьи 130 УК Белоруссии. В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что фигуранты «преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Как утверждают в ведомстве, члены Союза поляков с 2018 года провели в Гродно «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Белоруссии, уничтожение имущества». В акциях участвовали и несовершеннолетние.

Анжелику Борис задержали 24 марта. Ее отправили под арест на 15 суток за нарушение закона о массовых мероприятиях. Союз поляков Белоруссии назвал это актом запугивания польского меньшинства.

Организация, возглавляемая Борис, официально не зарегистрирована белорусскими властями. Она существует параллельно официально признанному Союзу поляков.