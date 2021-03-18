Белоруссия озаботилась жесткими разгонами протестов в Европе

Спецпредставитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас призвал расследовать действия полиции на протестах в ряде европейских стран. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, Минск озаботился жесткими методами разгона митингующих в Великобритании, Нидерландах и Польше. Дапкюнас подчеркнул, что у него есть сомнения в законности действия правоохранительных органов. Представитель Белоруссии перечислил случаи, «на которые нельзя закрывать глаза, если мы серьезно претендуем на объективность и равный подход в рамках ОБСЕ».

В частности, он указал, что в Лондоне безоружным женщинам «заламывали руки», в Гааге против мирно настроенных демонстрантов применялись водяные пушки, дубинки, собаки, а одну женщину даже избили, а в Польше к женщинам применяли слезоточивый газ.

«Нашим выступлением мы отнюдь не пытаемся отвлечь внимание от актуальных проблем в своей стране. Мы над ними системно работаем», — подчеркнул Дапкюнас.

В Белоруссии с августа продолжаются протесты против действующего руководства страны, а также против насилия со стороны силовиков. Президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ОМОН действовал корректно, и опровергал многочисленные сообщения о пытках заключенных в отделениях милиции и изоляторах. По его словам, силовики задерживали маргиналов и пьяных «урков», которые получали травмы, пытаясь напасть на милиционеров.

1 сентября ООН заявила, что в Белоруссии зафиксированы сотни случаев пыток и жестокого обращения с людьми только в первый день протестов 9 августа, тогда как жестокие разгоны с применением спецтехники продолжались до 12 августа. Жестокие разгоны возобновились уже в сентябре, свидетели фиксируют на видеозаписях случаи, когда ОМОН распыляет газ прямо в лицо пожилым людям, а женщин грубо тащит за волосы при задержаниях. Очевидцы также сообщали «Ленте.ру» об издевательствах над безоружными и заключенными и нанесении людям тяжелых травм. Жертвами избиений становились не только мужчины, но также женщины и подростки.