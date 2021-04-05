В Белоруссии 109 силовиков заявили о моральном ущербе из-за акции протеста

В Белоруссии 109 милиционеров заявили гражданские иски о возмещении морального ущерба, полученном ими во время разгона акции протеста в городе Пинск в ночь после президентских выборов в августе 2020 года. Об этом сообщает Tut.by.

Силовики выступают потерпевшими по уголовному делу о массовых беспорядках. Общая сумма исков о компенсации морального ущерба составила 382,5 тысячи белорусских рублей (11 миллионов российских рублей).

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Милиционеры заявили, что «испытали страх, унижение, боль и стыд», а также «потеряли сон, спокойствие и аппетит».

В ответ жители Пинска создали петицию, в которой просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников.

Фигурантами уголовного дела являются 14 человек. По версии обвинения, 9 августа 2020 года они участвовали в несанкционированном массовом мероприятии в Пинске, устроили погром и избили сотрудников милиции.

По официальным данным, на выборах 9 августа действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько месяцев.